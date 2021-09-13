19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин рассказал, где рад был провести время

Молодой артист вместе со своей невестой 23-летней, Иванной, готовятся стать родителями, пишет Politeka.net.

Пара сейчас живет за городом в Тернопольской области, не планируя переезжать в киевскую квартиру, выигранную Романом на шоу, в ближайшее время. По словам будущей мамы, в столичном жилье идет ремонт.

Сасанчин совмещает личную жизнь с выступлениями в разных городах Украины. В это раз из поста Романа в Инстаграм стало известно, что он побывал без жены на вечеринке в Киеве.

"Вечеринка удалась на все 100%, рад был с вами @zhvl_official ❤️", - написал Роман.

На снимке артист позировал в футболке, шортах и панамке. Певец был явно счастлив и улыбался.

За 50 минут его пост собрал почти 2000 лайков и немного комментариев.

"Красивый❤️", "Самый лучший", "❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на страницу артиста подписаны 64,6 тысячи пользователей сети. Артист регулярно делится кадрами со своей возлюбленной, и рассказывает об их быте.

В частности, несколько часов назад певец показал, как он с Иванной лежит на кровати. Видимо, Сасанчин уже давно вернулся домой, а указанное выше фото опубликовал только сейчас.