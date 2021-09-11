19-летний победитель "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин, похвастался умениями своей невесты

Как пишет Politeka.net, карами молодой певец поделился на своей странице в Инстаграм.

В начале этого года Роман сделал своей возлюбленной Иванне предложение, однако официально они еще не женаты. Сейчас пара готовится стать родителями. Интересное положение девушки, которая старше Романа на несколько лет, они рассекретили совсем недавно.

Пара периодически радует поклонников кадрами своей жизни. Так, в новых сторис Роман подошел к любимой, когда она готовила и даже не заметила его.

«Что это такое вкусненькое будет?», - поинтересовался Роман.

Иванна делала ролы.

«Сейчас будет меня кормить», - подписал Сасанчин кадры.

Как известно, Роман Сасанчин на "Голосі країни" выиграл квартиру в Киеве, однако пока там не живет. Он с любимой переехали в город Чертков в Тернопольской области.

Напомним, беременная девушка Сасанчина пожаловалась, что не знает, где он: "Оставил меня и ушел"

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