Беременная избранница 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна встревожила заявлением

Как пишет Politeka.net, 23-летняя невеста победителя шоу "Голос країни" "Голос. Діти" Иванна, которая ждет первенца, рассказала о сильных болях. Девушка поделилась своими переживаниями на странице в Инстаграм.

«Сейчас очень сильно болит живот. Уже выпила таблетку, ничего не помогает. Страшно уже становится. Жду еще пару минут, если не проходит, вызываю скорую. Надеюсь все пройдет», - отметила она.

По совету фолловеров девушка попробовала полежать с поднятыми вверх ногами. Она отметила, что так действительно стало легче, но живот все еще очень твердый.

Добавим, что сейчас пара живет в Тернопольской области, но после рождения первенца планирует перебраться в Киев. Свадьбу молодые люди играть не планируют, но официально оформлять брак хотят.

Напомним, невеста победителя «Голосу країни» Сасанчина, которая в интересном положении, заговорила о личном

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