Невеста 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина показала, как изменилась на последних месяцах беременности

Как пишет Politeka.net, 23-летняя невеста исполнителя Иванна поделилась в Инстаграм свежим селфи. На фото видно, что красотка немного набрала вес, ведь совсем скоро она впервые станет мамой. Под фото Иванна решила поделиться с поклонниками личным.

Девушка рассказала, почему ей нравится осень. Она отметила, что любит тишину и покой, которая присуща этой поре. Также ей нравится ощущение, как-будто время остановилось.

«А ты стоишь, вдыхаешь освежающее колючий воздух, и на душе так тихо», - подписала фото девушка.

В комментариях будущей маме оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Такая милая», «Какая бусинка», «Самая красивая девушка в мире», «Ты великолепная», «Роме повезло», - пишут пользователи сети.

Добавим, что сейчас пара живет в Тернопольской области, но после рождения первенца планирует перебраться в Киев. Свадьбу молодые люди играть не планируют, но официально оформлять брак хотят.

Напомним, что Роман Сасанчин похвастался, как его балует молодая невеста: «Сейчас будет меня…».

А еще Politeka сообщала, что невеста Романа Сасанчина рассказала, как относится к его фанаткам: подробности.

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