Невеста 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина показала, как изменилась на последних месяцах беременности
Как пишет Politeka.net, 23-летняя невеста исполнителя Иванна поделилась в Инстаграм свежим селфи. На фото видно, что красотка немного набрала вес, ведь совсем скоро она впервые станет мамой. Под фото Иванна решила поделиться с поклонниками личным.
Девушка рассказала, почему ей нравится осень. Она отметила, что любит тишину и покой, которая присуща этой поре. Также ей нравится ощущение, как-будто время остановилось.
«А ты стоишь, вдыхаешь освежающее колючий воздух, и на душе так тихо», - подписала фото девушка.
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В комментариях будущей маме оставили массу приятных слов.
«Красотка», «Такая милая», «Какая бусинка», «Самая красивая девушка в мире», «Ты великолепная», «Роме повезло», - пишут пользователи сети.
Добавим, что сейчас пара живет в Тернопольской области, но после рождения первенца планирует перебраться в Киев. Свадьбу молодые люди играть не планируют, но официально оформлять брак хотят.
Напомним, что Роман Сасанчин похвастался, как его балует молодая невеста: «Сейчас будет меня…».
А еще Politeka сообщала, что невеста Романа Сасанчина рассказала, как относится к его фанаткам: подробности.
Также Politeka писала, что Роман Сасанчин показал, где отдохнул без своей невесты: "Вечеринка удалась".