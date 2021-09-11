Не всім так щастить

19-річний переможець "Голос країни" і " Голос. Діти" Роман Сасанчин, похвалився вміннями своєї нареченої

Як пише Politeka.net, карами молодий співак поділився на своїй сторінці в Instagram.

На початку цього року Роман зробив своїй коханій Іванні пропозицію, проте офіційно вони ще не одружені. Зараз пара готується стати батьками. Цікаве положення дівчини, яка старша за роман на кілька років, вони розсекретили зовсім недавно.

Пара періодично радує шанувальників кадрами свого життя. Так, в нових сторіс Роман підійшов до коханої, коли вона готувала і навіть не помітила його.

"Що це таке смачненьке буде?",- поцікавився Роман.

Іванна робила роли.

"Зараз буде мене годувати", - підписав Сасанчин кадри.

Як відомо, Роман Сасанчин на" Голосі країни " виграв квартиру в Києві, проте поки там не живе. Він з коханою переїхали в місто Чортків На Тернопільщині.

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