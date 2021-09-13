19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин розповів, де радий був провести час
Молодий артист разом зі своєю нареченою 23-річною, Іванною, готуються стати батьками, пише Politeka.net.
Пара зараз живе за містом в Тернопільській області, не плануючи переїжджати в київську квартиру, виграну Романом на шоу, найближчим часом. За словами майбутньої мами, в столичному житлі йде ремонт.
Сасанчин поєднує особисте життя з виступами в різних містах України. В цей раз з поста Романа в Instagram стало відомо, що він побував без дружини на вечірці в Києві.
"Вечірка вдалася на всі 100%, радий був з вами @zhvl_official ❤️", - написав Роман.
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На знімку артист позував у футболці, шортах і панамці. Співак був явно щасливий і посміхався.
За 50 хвилин його пост зібрав майже 2000 лайків і трохи коментарів.
"Красивий❤️", "найкращий", "❤️❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, зараз на сторінку артиста підписані 64,6 тисячі користувачів мережі. Артист регулярно ділиться кадрами зі своєю коханою, і розповідає про їх побут.
Зокрема, кілька годин тому співак показав, як він з Іванною лежить на ліжку. Мабуть, Сасанчин вже давно повернувся додому, а вказане вище фото опублікував тільки зараз.
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