19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин розповів, де радий був провести час

Молодий артист разом зі своєю нареченою 23-річною, Іванною, готуються стати батьками, пише Politeka.net.

Пара зараз живе за містом в Тернопільській області, не плануючи переїжджати в київську квартиру, виграну Романом на шоу, найближчим часом. За словами майбутньої мами, в столичному житлі йде ремонт.

Сасанчин поєднує особисте життя з виступами в різних містах України. В цей раз з поста Романа в Instagram стало відомо, що він побував без дружини на вечірці в Києві.

"Вечірка вдалася на всі 100%, радий був з вами @zhvl_official ❤️", - написав Роман.

На знімку артист позував у футболці, шортах і панамці. Співак був явно щасливий і посміхався.

За 50 хвилин його пост зібрав майже 2000 лайків і трохи коментарів.

"Красивий❤️", "найкращий", "❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, зараз на сторінку артиста підписані 64,6 тисячі користувачів мережі. Артист регулярно ділиться кадрами зі своєю коханою, і розповідає про їх побут.

Зокрема, кілька годин тому співак показав, як він з Іванною лежить на ліжку. Мабуть, Сасанчин вже давно повернувся додому, а вказане вище фото опублікував тільки зараз.