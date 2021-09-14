Наречена 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина розповіла про плани на майбутнє, і не тільки

Співак Роман Сасанчин і його 23-річна наречена, Іванна, готуються стати батьками, пише Politeka.net. Зараз пара живе за містом в Тернопільській області, а після народження дитини планує перебратися в виграну артистом квартиру в Києві, в якій йде ремонт.

Зараз Сасанчин встиг завоювати любов публіки й виступає на різних заходах. У артиста після участі в популярних проектах і завдяки його творчості з'явилося багато фанаток.

Іванна в недавньому сторіс Instagram розповіла, як ставиться до прихильниць свого нареченого.

"Не ревную до фанаток, мені буває неприємно, що хтось без його дозволу лізе цілуватися, обіймати. Мені це, звичайно, дуже неприємно", - поділилася красуня.

Також Іванна розповіла, що планує зіграти весілля з Романом надалі.

"Весілля не плануємо, тільки розпис. Як відреагували батьки на вагітність: досить спокійно. Ніякої агресії не було, всі все зрозуміли", - поділилася наречена співака.

До слова, раніше Іванна розповіла, що мама Романа була щаслива дізнатися про те, що скоро стане бабусею.

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