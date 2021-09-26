Невесте 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина резко стало плохо и она упала в обморок

О своем самочувствии девушка сама рассказала в Stories, которые опубликовала у себя в Instagram, передает Politeka.net.

Певец Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста, Иванна, находятся в ожидании рождения первенца.

Молодые люди уже знают пол будущего ребенка, но пока не знаю, как назовут свою дочь.

Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, показывая разные моменты своей жизни.

В этот раз она решила рассказать, что ей пришлось срочно поехать в больницу, потому что она потеряла сознание.

Иванна поспешила заверить, что сейчас ей уже лучше.

«Сегодня не выхожу в стори, не губите. У меня упало давление, я потеряла сознание. Были в больнице, сейчас всё более менее хорошо. Завтра вернусь», - написала девушка.

Во второй истории Иванна объяснила причину своего временно недомогания, а также рассказала о состоянии ребенка.

«Буду выставлять то, что вчера не выставила. Не волнуйтесь, с ребенком всё хорошо. На меня наверное погода так повлияла, поэтому и стало плохо», - объяснила она.

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