19-летний Роман Сасанчин, победивший на "Голосі країни" и "Голосі. Діти" и его 23-летняя возлюбленная скоро станут родителями

Парочка долгое время скрывала радостное событие и только недавно решились объявить о скором пополнении. Так, невеста Сасанчина Иванка сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором рассекретила пол будущего малыша, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На кадрах победитель "Голосу країни" и его возлюбленная позировали на улице, держа в руках черный шарик с надписями розового и голубого цвета: "Мальчи или девочка?". Вместе они лопнули шарик, из которого посыпалось розовое конфетти.

"У нас будет дочечка😍😍😍 Итак мы ждали нашу девочку, еще с самого начала, как только узнали о беременности, чувство подсказывало, что там маленькая принцесска растет💕💕💕 Я ее еще не знаю, а люблю больше всего на свете ❤️", - сообщила счастливая будущая мамочка.

Пользователи кинулись поздравлять Сасанчина и его невесту:

"Будет такая красивая, как и мама😍❤"

"Поздравляю, я так за вас рада😍😍🔥❤️"

"Счастья и здоровья вам и вашему ребеночку😍❤️"

"🥰 будет маленькая принцесска❤️"

"Вау... Поздравляю с дочкой!!!"

Отметим, Иванка сейчас на 26 неделе беременности. Они с Романом еще не женаты. Ранее они сообщали, что собираются просто расписаться, а вот пышную свадьбу отложат на потом, когда соберут необходимую сумму денег.

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