Молодой певец Роман Сасанчин и его невеста Иванка ожидают пополнения в семье, уже известно, что у них будет девочка

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист, молодой победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин и его невеста Иванка ожидают ребенка. Пара уже подала заявление в загс и ожидает бракосочетания, а тем временем рассказывают о своих отношениях и ожидании дочки. На днях в интервью программе "ЖВЛ" певец рассказал об истериках и обещаниях его невесты.

По словам Романа, когда Иванка забеременела, то пообещала ему 9 месяцев ада: "Рома, готовься к десяти месяцам ада", - процитировал слова беременной Иванки будущий отец.

И капризная невеста таки начала исполнять свое грозное "обещание". "Вот недавно, такая истерика была, что я именно купил не тот йогурт, который она любит. Там капец, что было", - весело рассказал Сасанчин.

Также пара в сюжете программы раскрыла пол будущего ребенка. Роман и Иванка взорвали воздушный шарит, из которого полетело розовое конфетти, что символизирует рождение дочки, чему влюбленные очень обрадовались.

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