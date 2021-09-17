Беременная избранница 19-летнего победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка в ванной рассказала о неприятных симптомах

Как пишет Politeka.net, 23-летняя невеста певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка ждет первенца. Красотка активно ведет страничку в Инстаграм и делится всеми своими переживаниями, связанными с беременностью.

В этот раз Иванка сделала серию фотографий в ванной комнате. Красотка была в халатике и белом белье, демонстрируя большой животик перед зеркалом. На снимках невеста Романа показала разные эмоции, снимая себя на телефон.

"Живот ужасно чешется. Неверное, растяжки будут. Но, главное, что с пузожителем все хорошо", - написала Иванка.

На еще одном стори Иванка уже гуляла по парку, держа в руках несколько желтых кленовых листьев. Красотка была комбинезоне и белой футболке, а образ дополнила очками.

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