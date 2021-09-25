Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина поделилась новыми кадрами
Как пишет Politeka.net, кадрами девушка поделилась на своей странице в Инстаграм.
Певец Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста, Иванна, готовятся стать родителями. Недавно пара рассекретила пол будущего ребенка. Как оказалось, у них появится девочка. Иванна отметила, что пока не уверена на 100%, как они назовут ребенка.
В новых сторис девушка показала фрагменты утра со своим любимым. Роман с Иванной лежали в кровати, укутавшись одеялом.
«Я очень сильно хочу кушать. И знаешь, что я тебе предлагаю? Сделать нам покушать», - сказала она.
Дочь Пугачевой Орбакайте оконфузилась на съемках, заставив смеяться известного актера: "Всегда готова..."
"Мастер Шеф" Клопотенко покинул Украину и раскрыл причину своего отъезда: "Нравится, что здесь есть..."
46-летний Казанин из "Квартал 95" показал свою семью на редком фото: "Подстригитесь"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
"Холостячку" Мишину в купальнике поздравляют с беременностью: "Животик себя проявляет"
«Спасибо, но я, к сожалению, откажусь от такого классного предложения»
«Ну, пожалуйста», - попросила девушка, но Роман не согласился.
«У нас с Ромой вечная проблема - кто будет идти кушать готовить», - призналась невеста Сасанчина.
Напомним, беременная невеста победителя "Голосу країни" рассказала, как относится к его фанаткам
Как сообщала Politeka, невеста Романа Сасанчина пообещала ему 9 месяцев ада
Также Politeka писала, что девушка победителя "Голосу країни" рассекретила пол их будущего ребенка