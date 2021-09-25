Рассказала, как есть

Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина поделилась новыми кадрами

Как пишет Politeka.net, кадрами девушка поделилась на своей странице в Инстаграм.

Певец Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста, Иванна, готовятся стать родителями. Недавно пара рассекретила пол будущего ребенка. Как оказалось, у них появится девочка. Иванна отметила, что пока не уверена на 100%, как они назовут ребенка.

В новых сторис девушка показала фрагменты утра со своим любимым. Роман с Иванной лежали в кровати, укутавшись одеялом.

«Я очень сильно хочу кушать. И знаешь, что я тебе предлагаю? Сделать нам покушать», - сказала она.

«Спасибо, но я, к сожалению, откажусь от такого классного предложения»

«Ну, пожалуйста», - попросила девушка, но Роман не согласился.

«У нас с Ромой вечная проблема - кто будет идти кушать готовить», - призналась невеста Сасанчина.

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