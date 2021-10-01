Беременная невеста победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина, Иванна, рассказала, как с ней обходились в больнице, куда она попала после того, как упала в обморок

Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Сейчас он со своей невесткой Иванной ждет первенца, а именно дочку.

Так, на этот раз на странице невесты Сасанчина Иванны появилось новое видео. На кадрах она лежит на диване, и её обнимает Роман Сасанчин. Иванна рассказывает, что сегодня он их спас, тем что спокойно сделал укол.

"Пускай сил набирается. Кстати, сегодня наш папа нас спасал. Нам нужно было укольчик делать. И он через свой страх это сделал. Но он это сделал настолько легко, что я почти не почувствовала того укола, потому что когда мне в больнице кололи, то у меня был такой стресс, были такие синяки и шишки. Я не знаю, может люди, наверное, колят со злости", — пожаловалась Иванна.

"Мне казалось, что та игла должна сломаться и это больше всего страшно было", — добавил про свой страх Роман Сасанчин.

Напомним, что ранее Иванна резко упала в обморок и попала в больницу.

"Сегодня я не выхожу в Сториз, не теряйте. У меня упало давление, я потеряла сознание. Были в больнице, сейчас всё более менее хорошо. Завтра вернусь", — рассказала невеста Сасанчина.

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