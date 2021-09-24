Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина рассказала об имени будущего ребенка

Певец Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста, Иванна, готовятся стать родителями, пишет Politeka.net. Пара находится в ожидании ребенка. Сейчас влюбленные живут за городом, пока в выигранной артистом квартире в Киеве делается ремонт.

Недавно пара рассекретила пол будущего ребенка. Как оказалось, у них появится девочка. Роман очень рад этому: "У нас будет лучшая доченька в мире", - сказал он в одном из интервью.

В своих сторис Инстаграм Иванна часто рассказывает о беременности, а в этот раз поделилась мыслями об имени для дочки.

"Вроде уже определились, но я не 100% уверена, что я хочу, чтобы ребенка так звали. Я сейчас очень сильно задумалась над этим. Поэтому, когда я буду уверена на все 100%, тогда я вам все расскажу", - отметила невеста Сасанчина.

Также Иванна рассказала, что перед беременностью она сдала все анализы. В итоге врач сказала девушке, что зачать может получиться через год-два-три, в зависимоти от того, как нормализуются гормоны, но в итоге все получилось намного быстрее - за месяц.

Отметим, Роман Сасанчин и его невеста стали встречаться в прошлом году, а обручились - в этом.

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