Вагітна наречена Романа Сасанчина показала ніжне фото і звернулася до коханого через соцмережу

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно молодий переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин вразив фанатів новиною про те, що вони з нареченою Іванкою очікують появи на світ дитини. Пара навіть розкрила стать майбутнього поповнення - це буде дівчинка.

Вагітна наречена 19-річного Романа стала активно вести свій блог в Instagram, розкриваючи в мережі подробиці їхнього життя. Так, цього разу Іванка виклала на своїй сторінці ніжно фото з коханим, а в підписі до публікації звернулася до нього.

"Спасибі за твою любов, за підтримку, і турботу. Ти наш дорогий, ми тебе дуже сильно любимо. І вже зовсім скоро нас буде троє. Ми з тобою вже дуже багато перейшли разом, і я знаю, що попереду нас чекає дуже важкий шлях, але мені з тобою нічого не страшно, ти моя гордість, і опора. І я вірю, що для нашої дочки ти будеш самий хороший батько, і знаю, що ти даси їй правильний приклад", - трепетно написала Іванка, звертаючись до Роми.

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