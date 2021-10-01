Беременная невеста Романа Сасанчина показала нежное фото и обратилась к возлюбленному через соцсеть

Как сообщает Politeka.net, недавно молодой победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин поразил фанатов новостью о том, что они с невестой Иванкой ожидают появления на свет ребенка. Пара даже раскрыла пол будущего пополнения – это будет девочка.

Беременная невеста 19-летнего Романа стала активно вести свой блог в Instagram, раскрывая в сети подробности их жизни. Так, в этот раз Иванка выложила на своей странице нежно фото с возлюбленным, а в подписи к публикации обратилась к нему.

"Спасибо за твою любовь, за поддержку, и заботу. Ты наш дорогой, мы тебя очень сильно любим. И уже совсем скоро нас будет трое. Мы с тобой уже очень много перешли вместе, и я знаю, что впереди нас ждет очень трудный путь, но мне с тобой ничего не страшно, ты моя гордость, и опора. И я верю, что для нашей дочери ты будешь самый хороший отец, и знаю, что ты дашь ей правильный пример", - трепетно написала Иванка, обращаясь к Роме.

Напомним, Беременная невеста победителя "Голосу країни" пожаловалась на синяки от врачей: "Колят со злости".

Как сообщала Politeka, Победитель "Голосу країни" Сасанчин, спасая маму, сам оказался в больнице: "Было очень тяжело".

Также Politeka писала, что Беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина пожаловалась на будущую дочь: "Аж в глазах темнеет".