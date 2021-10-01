Вагітна наречена переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина, Іванна, розповіла, як з нею обходилися в лікарні, куди вона потрапила після того, як зомліла

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю невісткою Іванною чекає первістка, а саме доньку.

Так, цього разу на сторінці нареченої Сасанчина Іванни з'явилося нове відео. На кадрах вона лежить на дивані, і її обіймає Роман Сасанчин. Іванна розповідає, що сьогодні він їх врятував, тим що спокійно зробив укол.

"Нехай сил набирається. До речі, сьогодні наш тато нас рятував. Нам потрібно було укольчик робити. І він через свій страх це зробив. Але він це зробив настільки легко, що я майже не відчула того уколу, тому що коли мені в лікарні кололи, то у мене був такий стрес, були такі синці та шишки. Я не знаю, може люди, напевно, колять зі злості", — поскаржилася Іванна.

"Мені здавалося, що та голка повинна зламатися і це найбільше страшно було", — додав про свій страх Роман Сасанчин.

Нагадаємо, що раніше Іванна різко зомліла і потрапила в лікарню.

"Сьогодні я не виходжу в Сторіз, не втрачайте. У мене впав тиск, я втратила свідомість. Були в лікарні, зараз все більш менш добре. Завтра повернуся", - розповіла наречена Сасанчина.

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