Виконавець Роман Сасанчин відвіз вагітну наречену з подарованої квартири в Києві
Як повідомляє Politeka.net, молодий український виконавець, переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його наречена покинули квартиру в Києві, яку він виграв на вокальному шоу. Виявилося, що через ремонт молоді не можуть там жити. Про це наречена співака Іванка розповіла у своїх Instagram-сторіс.
Відповідаючи на запитання шанувальників Іванка розповіла, що часті переїзди з міста в місто пов'язані з ремонтом їх київської квартири. "З Києва ми переїхали в Чортків, тому що в Києві йде зараз ремонт, неможливо там жити. А з Чорткова переїхали, бо не знайшли квартири і в хостелі жити, скоро дитина, теж не варіант.
Так само в сторіс Іванка поділилася своїми поганим самопочуттям - виявилося, у вагітної дівчини сильно болить спина. Вона показала, як Роман робить їй укол, хоч і боїться. Також дівчина розповіла, що Сасанчин збирається до Києва, залишивши її одну: "Рома робить музику. Зараз буде їхати до Києва, а я вмираю від болю в спині".
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