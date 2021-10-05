Беременная невеста победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна, едва сдерживая слезы, рассказала о своей проблеме

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу 23-летней девушки в Инстаграм.

Совсем недавно к Иванне приезжала скорая, потому что у девушки упало давление и она потеряла сознание. Но теперь беременная девушка страдает от сильных болей в спине.

Чтобы как-то помочь себе Иванна пробует лежать, подняв ноги вверх и облокотив их о стену, но это не помогает.

«Я просто не выдерживаю уже. Я так лежу минут уже наверное 15. Мне ничего не помогает, у меня так спина болит, что это просто ад. Я не знаю, что делать», - рассказала она.

Невеста Сасанчина призналась, что никогда не чувствовала такой боли в спине.

«Что я хочу сейчас сделать, это просто вырвать свой позвоночник, и выбросить, и забыть, что он у меня когда-то был. У меня никогда в жизни не было таких проблем со спиной, как сейчас. Я просто хочу плакать от боли», - призналась девушка.

Напомним, Сасанчину вызвали "скорую", что с ним сейчас.

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