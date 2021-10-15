"Такого веса у меня никогда не было"

Беременная невеста победителя «Голосу країни» и «Голос. Діти» Романа Сасанчина Иванка показала, как сейчас выглядит ее живот, и рассказала о том, как набирает вес.

Как известно, сейчас 19-летний Роман и его 23-летняя возлюбленная Иванка готовятся к появлению на свет своего первенца. Пара уже знает, что у них будет девочка, и с нетерпением ждет ее появления на свет. Известно, что Иванка должна родить в декабре-начале января.

На новых кадрах в своем Инстаграм девушка показала, как выглядит ее живот на последних месяцах беременности, пишет Politeka.net.

«Доченьке места там уже маловато», - отметила Иванка.

Она также рассказала, что УЗИ ранее показывало, что ее ребенок лежит очень низко – в тазовых костях, однако недавний осмотр показал, что малыш поднялся выше. Это хорошие новости для девочки и ее будущей мамы.

«И растет теперь этот пузик не по дням, а по часам. А на весах каждый день +50, +100, +200 грамм. Я, на секундочку, вешу уже 60 килограммов. У меня такого веса еще никогда в жизни не было», - призналась Иванка.

Напомним, беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина рассказала о драме в семье.

Как сообщала Politeka, измученный болезнью победитель "Голосу країни" Сасанчин вышел на связь.

Также Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" пожаловалась на проблемы в семье.