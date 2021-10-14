Беременная невеста победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванна, которая активно ведет страницу в Инстаграм, поделилась откровенным рассказом с фолловерами

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванна ожидают появления на свет своего первенца. А пока возлюбленные нянчатся с племянницей Иванны Миланой.

В Сети даже подумали, что это дочь невесты Сасанчина, но девушка поспешила все объяснить.

Также она рассказала, что мама девочки не может быть с ней, поскольку вынуждена работать, а отец малышки совершенно ею не интересуется и не помогает.

«Мама моей племянницы сейчас за границей на работе. А за границей на работе она потому что отец ее ребенка не помогает вообще никак, ни финансово, не берет ее к себе, не приезжает. Вообще никакого участия в жизни ребенка», - рассказала Иванна.

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