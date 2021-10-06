19-річний переможець вокальних шоу "Голос. Діти і "Голос країни-10" Роман Сасанчин розповів, як себе почуває після приїзду швидкої, а також про свої плани.

Роман Сасанчин днями поскаржився на погане самопочуття, пише Politeka.net. Артист скаржився на температуру 40 градусів, таблетки не допомагали, лише вранці температура трохи спала. Тому співак викликав швидку, медики якої зробили йому укол.

На щастя, зараз Роману набагато краще. Про це він розповів у своїх сторіс в Instagram.

"Привітульки! Хочу сказати, що зі здоров'я у мене слава богу все легше, температури вже немає, горло практично перестає боліти", - розповів Сасанчин.

Також же співак вирішив розповісти, чим планує зайнятися.

"Хочу сьогодні ввечері попрацювати над музикою, щось творити і у мене до вас є прохання, хочу почути вашу пораду: якого жанру Ви б хотіли почути пісню? Що саме вас би цікавило? Так що відвідайте директ і буду чекати ваших повідомлень", - звернувся до підписників Сасанчин.

Зазначимо, Роман Сасанчин зараз будує особисте життя разом з нареченою Іванною. Пара готується стати батьками. Примітно, що раніше дівчина відчувала себе погано і навіть втрачала свідомість, виявилося, виною всьому став низький тиск.

Нагадаємо, вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина поскаржилася на майбутню дочку

Як повідомляла Politeka, переможцю "Голосу країни" Сасанчину викликали "швидку", що з ним зараз

Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сасанчин, рятуючи маму, сам опинився в лікарні