19-летний победитель вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствует после приезда скорой, а также о своих планах.

Роман Сасанчин на днях пожаловался на плохое самочувствие, пишет Politeka.net. Артист жаловался на температуру 40 градусов, таблетки не помогали, лишь утром температура немного спала. Поэтому певец вызвал скорую, медики которой сделали ему укол.

К счастью, сейчас Роману намного лучше. Об этом он рассказал в своих сторис в Инстаграм.

"Приветульки! Хочу сказать, что со здоровье у меня слава богу все легче, температуры уже нет, горло практически перестает болеть", - рассказал Сасанчин.

Также же певец решил рассказать, чем планирует заняться.

"Хочу сегодня вечером поработать над музыкой, что-то творить и у меня к вам есть просьба, хочу услышать ваш совет: какого жанра вы бы хотели услышать песню? Что именно вас бы интересовало? Так что посетите директ и буду ждать ваших сообщений", - обратился к подписчикам Сасанчин.

Отметим, Роман Сасанчин сейчас строит личную жизнь вместе с невестой Иванной. Пара готовится стать родителями. Примечательно, что ранее девушка чувствовала себя плохо и даже теряла сознание, оказалось, виной всему стало низкое давление.

Напомним, беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина пожаловалась на будущую дочь

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