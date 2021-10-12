Вагітна наречена переможця шоу " Голос. Діти " і "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна поділилася кадрами, на яких зображена з нареченим і симпатичною малятком

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку 23-річної дівчини в Instagram.

Роман і Іванна досить багато часу проводять з веселою світловолосою дівчинкою.

У мережі навіть припустили, що у обраниці Сасанчина дитина від минулих відносин. Але Іванна поспішила роз'яснити ситуацію:

"Це моя племінниця. Ні, Рома мене не взяв з дитиною! Моя дитинка ще в животі", - написала вона.

Роман і Іванна поки тільки чекають зустрічі зі своєю донькою, і няньчать маленьку Мілану. Схоже, що спілкування з дівчинкою приносить їм задоволення.

Нагадаємо, про те що чекають дитину Сасанчин з нареченою повідомили в кінці літа, коли у дівчини вже був досить великий живіт.

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