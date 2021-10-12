Вагітна наречена переможця шоу " Голос. Діти " і "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна поділилася кадрами, на яких зображена з нареченим і симпатичною малятком
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку 23-річної дівчини в Instagram.
Роман і Іванна досить багато часу проводять з веселою світловолосою дівчинкою.
У мережі навіть припустили, що у обраниці Сасанчина дитина від минулих відносин. Але Іванна поспішила роз'яснити ситуацію:
Софія Ротару в повітряній сукні "нареченої" вразила гарною фігурою: "Мадонна!"
Полякова похвалилася своїм оновленим особняком, який звела на березі озера: панорамні вікна і величезний камін
Україну атакують заморозки, похолодає у всіх регіонах: якою буде погода з понеділка
Дікусар зі своєю новою партнеркою зачепив Булітко одкровенням: "Буде жорстко..."
"Це моя племінниця. Ні, Рома мене не взяв з дитиною! Моя дитинка ще в животі", - написала вона.
Роман і Іванна поки тільки чекають зустрічі зі своєю донькою, і няньчать маленьку Мілану. Схоже, що спілкування з дівчинкою приносить їм задоволення.
Нагадаємо, про те що чекають дитину Сасанчин з нареченою повідомили в кінці літа, коли у дівчини вже був досить великий живіт.
Нагадавши, вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина поскаржилася на майбутню дочку
Як повідомляла Politeka, стан вагітної нареченої переможця "Голосу країни" різко погіршився: "мені нічого не допомагає»
Також Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина показала себе у ванній: несподіване фото.