Беременная невеста победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна на откровенном фото, показала, как выглядит на последних месяцах беременности
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу 23-летней девушки в Инстаграм.
Роман сделал предложение Иванне в этом году, но со свадьбой пара не торопилась. Позже стало известно, что Иванна беременна.
Девушка рассказывала, что они планировали ребенка, но не думали о скорой беременности, ведь гинеколог предупреждала - могут пройти годы прежде чем произойдет зачатие. Однако в итоге у влюбленных получилось все гораздо быстрее.
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Сейчас Иванна уже на последних месяцах беременности. Правда не все проходит гладко, совсем недавно у девушки упало давление, и она потеряла сознание. Также периодически Иванну стали донимать сильные боли в спине.
Тем не менее Иванна настроена позитивно, она активно ведет страницу и делится с фолловерами происходящим в ее жизни. В новых сторис, она показала, как выглядит сейчас.
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