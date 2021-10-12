Беременная невеста победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна поделилась кадрами, на которых запечатлена с женихом и симпатичной малышкой

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу 23-летней девушки в Инстаграм.

Роман и Иванна довольно много времени проводят со веселой светловолосой девочкой.

В сети даже предположили, что у избранницы Сасанчина ребенок от прошлых отношений. Но Иванна поспешила разъяснить ситуацию:

"Это моя племянница. Нет, Рома меня не взял с ребенком! Мой ребеночек еще в животе ", - написала она.

Роман и Иванна пока только ждут встречи со своей дочкой, и нянчат маленькую Милану. Похоже, что общение с девочкой приносит им удовольствие.

Напомним, о том что ждут ребенка Сасанчин с невестой сообщили в конце лета, когда у девушки уже был довольно большой живот.

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