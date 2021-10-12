Беременная невеста победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна поделилась кадрами, на которых запечатлена с женихом и симпатичной малышкой
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу 23-летней девушки в Инстаграм.
Роман и Иванна довольно много времени проводят со веселой светловолосой девочкой.
В сети даже предположили, что у избранницы Сасанчина ребенок от прошлых отношений. Но Иванна поспешила разъяснить ситуацию:
София Ротару в воздушном платье «невесты» впечатлила красивой фигурой: «Мадонна!»
В транспорт будут пускать только привитых: в Кабмине готовят новые ограничения
Оборвалась жизнь звезды "Служебного романа", детали трагедии: "Внезапно почувствовала себя плохо"
Юная фаворитка Олега Винника покорила появлением на известном шоу: «Мурашки по коже»
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, подробности трагедии: "Просто не верится"
"Это моя племянница. Нет, Рома меня не взял с ребенком! Мой ребеночек еще в животе ", - написала она.
Роман и Иванна пока только ждут встречи со своей дочкой, и нянчат маленькую Милану. Похоже, что общение с девочкой приносит им удовольствие.
Напомним, о том что ждут ребенка Сасанчин с невестой сообщили в конце лета, когда у девушки уже был довольно большой живот.
Напомним, беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина пожаловалась на будущую дочь
Как сообщала Politeka, состояние беременной невесты победителя "Голоса країни" резко ухудшилось: «Мне ничего не помогает»
Также Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина показала себя в ванной: неожиданное фото.