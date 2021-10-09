Вагітна наречена переможця шоу " Голос. Діти " і "Голос країни" Романа Сасанчина Іванна на відвертому фото, показала, як виглядає на останніх місяцях вагітності

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку 23-річної дівчини в Instagram.

Роман зробив пропозицію Іванні в цьому році, але з весіллям пара не поспішала. Пізніше стало відомо, що Іванна вагітна.

Дівчина розповідала, що вони планували дитину, але не думали про швидку вагітність, адже гінеколог попереджала - можуть пройти роки перш ніж відбудеться зачаття. Однак в результаті у закоханих вийшло все набагато швидше.

Зараз Іванна вже на останніх місяцях вагітності. Правда не все проходить гладко, зовсім недавно у дівчини впав тиск, і вона втратила свідомість. Також періодично Іванну стали дошкуляти сильні болі в спині.

Проте Іванна налаштована позитивно, вона активно веде сторінку і ділиться з фоловерами тим, що відбувається в її житті. У нових сторіс, вона показала, як виглядає зараз.

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