Беременная невеста победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка показала свою маленькую племянницу и рассказала, почему забрала девочку к себе.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель проектов "Голос країни" и "Голос. Діти " Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка готовятся к рождению ребенка. Сейчас девушка на седьмом месяце беременности, пара ожидает на дочь.

В своем Instagram невеста Сасанчина часто показывает поклонникам свою повседневную жизнь и рассказывает о себе. В последнее время Иванка начала часто показывать в сторис маленькую девочку Меланию. Позже девушка объяснила, что это ее племянница и она забрала ее к себе на несколько дней, потому что очень заскучилась.

Поклонники начали интересоваться, где родители племянницы Иванки. В сторис 23-летняя девушка рассказала, что мама Мелании сейчас за границей на работе, а отец не желает участвовать в жизни ребенка.

"Участия в жизни ребенка не принимает, к сожалению (дурак он) и не интересуется ребенком. Сами знаете, что за деньги, которые дают на ребенка, не проживешь", - рассказала Иванка о проблемах в семье племянницы.

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