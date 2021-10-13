19-летний победитель проектов "Голос країни" и " Голос. Діти" Роман Сасанчин записал разговорные сторис в своем Instagram после того, как у него была высокая температура.
Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя беременная невеста готовятся стать родителями. Недавно девушка в своем Instagram рассказала, что Роман сильно заболел, у него была очень высокая температура, поэтому пришлось вызывать скорую.
Позже в своем Instagram парень сказал, что чувствует себя уже лучше, однако у него очень сильный кашель и слабость.
"Было очень сильно неприятно", - сказал Роман.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Дорофеева перенесла операцию, обнаружили опухоль: "В моей жизни случилась..."
Судья "Співають всі" Приходько готовится снова стать мамой: "Вы бы видели лицо моего мужа..."
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина засветила его с маленькой девочкой на руках: «Мой ребеночек еще…»
Оборвалась жизнь звезды "Служебного романа", детали трагедии: "Внезапно почувствовала себя плохо"
Затем на несколько дней певец исчез из Instagram. Сегодня Сасанчин вышел на связь и объяснил свое внезапное решение.
"Ну вот у меня такое есть. Хочется побыть наедине с музыкой, она мне приносит вдохновение и хочется ограничиться от всего. Я не знаю... может, это я какой-то странный человек, что мне такое приходит часто в голову, но я думаю, что у кого такое есть, тот меня поймет", - пояснил певец.
Кроме этого, Сасанчин рассказал чем занимался в те несколько дней, пока не был на связи. Он рассказал, что вместе с ним заболела маленькая племянница Иванки Милана.
"Было тяжеловато", - сказал Роман.
К счастью, сейчас и сам Роман, и маленькая Милана – здоровы.
Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" пожаловалась на проблемы в семье: "Не интересуется ребенком".
Напомним, что невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина засветила его с маленькой девочкой на руках: "Мой ребенок еще...".
A еще Politeka сообщала, что Беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина показала себя в ванной: неожиданное фото.