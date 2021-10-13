19-летний победитель проектов "Голос країни" и " Голос. Діти" Роман Сасанчин записал разговорные сторис в своем Instagram после того, как у него была высокая температура.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя беременная невеста готовятся стать родителями. Недавно девушка в своем Instagram рассказала, что Роман сильно заболел, у него была очень высокая температура, поэтому пришлось вызывать скорую.

Позже в своем Instagram парень сказал, что чувствует себя уже лучше, однако у него очень сильный кашель и слабость.

"Было очень сильно неприятно", - сказал Роман.

Затем на несколько дней певец исчез из Instagram. Сегодня Сасанчин вышел на связь и объяснил свое внезапное решение.

"Ну вот у меня такое есть. Хочется побыть наедине с музыкой, она мне приносит вдохновение и хочется ограничиться от всего. Я не знаю... может, это я какой-то странный человек, что мне такое приходит часто в голову, но я думаю, что у кого такое есть, тот меня поймет", - пояснил певец.

Кроме этого, Сасанчин рассказал чем занимался в те несколько дней, пока не был на связи. Он рассказал, что вместе с ним заболела маленькая племянница Иванки Милана.

"Было тяжеловато", - сказал Роман.

К счастью, сейчас и сам Роман, и маленькая Милана – здоровы.

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