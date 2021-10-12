Вагітна наречена переможця "Голосу країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка показала свою маленьку племінницю та розповіла, чому забрала дівчинку до себе.
Як пише Politeka.net, 19-річний переможець проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка готуються до батьківства. Зараз дівчина на сьомому місяці вагітності, пара очікує на донечку.
У своєму Instagram наречена Сасанчина часто показує шанувальникам своє повсякденне життя та розповідає про себе. Останнім часом Іванка почала часто показувати у сторіс маленьку дівчинку Меланію. Пізніше дівчина пояснила, що це її племінниця і вона забрала її до себе на декілька днів, бо дуже засумувала.
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Шанувальники почали цікавитися, де батьки племінниці Іванки. У сторіс 23-річна дівчина розповіла, що мама Меланії зараз за кордоном на роботі, а батько не бажає брати участі в житті дитини.
"Участі в житті дитини не бере, на жаль (дурак він) і не цікавиться дитиною. Самі знаєте, що за гроші, які дають на дитину, не проживеш", - розповіла Іванка про проблеми в сім’ї племінниці.
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