Вагітна наречена переможця "Голосу країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка показала свою маленьку племінницю та розповіла, чому забрала дівчинку до себе.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка готуються до батьківства. Зараз дівчина на сьомому місяці вагітності, пара очікує на донечку.

У своєму Instagram наречена Сасанчина часто показує шанувальникам своє повсякденне життя та розповідає про себе. Останнім часом Іванка почала часто показувати у сторіс маленьку дівчинку Меланію. Пізніше дівчина пояснила, що це її племінниця і вона забрала її до себе на декілька днів, бо дуже засумувала.

Шанувальники почали цікавитися, де батьки племінниці Іванки. У сторіс 23-річна дівчина розповіла, що мама Меланії зараз за кордоном на роботі, а батько не бажає брати участі в житті дитини.

"Участі в житті дитини не бере, на жаль (дурак він) і не цікавиться дитиною. Самі знаєте, що за гроші, які дають на дитину, не проживеш", - розповіла Іванка про проблеми в сім’ї племінниці.

Рaніше Politeka писала, що наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина засвітила його з маленькою дівчинкою на руках: "Моя дитинка ще...".

Нагадаємо, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина показала себе у ванній: несподіване фото.

A ще Politeka повідомляла, що переможець "Голосу країни" Сасанчин після приїзду "швидкої" повідомив про свій стан: "До вас є прохання...".