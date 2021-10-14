Невеста победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванна, решила вспомнить, как они с молодым человеком проводили время еще в начале ее беременности, когда не рассказывали о положении.

19-летний победитель проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванна не так давно только рассказали о том, что ожидают появления на свет своего первенца. Данная новость вызвала множество споров в сети среди комментаторов, ведь часть поклонников молодого исполнителя считает, что они с Иванной торопятся.

Другие же подмечают, что родителями становятся и ранее, у каждого своя жизнь. Сама пара старается провокационные темы и вопросы обходить стороной, зато с радостью делится в социальной сети Инстаграм разными фото и видео, как проходят их будни.

В этот раз будущая молодая мама показала архивные кадры, сделанные в начале ее беременности, когда об этом еще никто не знал.

«(Архив) Наш животик здесь еще совсем крошечный был» - пишет под роликом Иванна. Поклонники написали паре: "Такие милые", поддержав их.

Также недавно девушка в своем Instagram рассказала, что Роман сильно заболел, у него была очень высокая температура, поэтому пришлось вызывать скорую. Позже в своем Instagram парень сказал, что чувствует себя уже лучше, однако у него очень сильный кашель и слабость.

После молодой человек рассказал о самочувствии и вдохновении:

"Ну вот у меня такое есть. Хочется побыть наедине с музыкой, она мне приносит вдохновение и хочется ограничиться от всего. Я не знаю... может, это я какой-то странный человек, что мне такое приходит часто в голову, но я думаю, что у кого такое есть, тот меня поймет", - пояснил певец.

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