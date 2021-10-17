Беременная невеста победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванна поделилась с фолловерами новыми кадрами, на которых запечатлела возлюбленного в кровати.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванна ожидают появления на свет своего первенца. А пока возлюбленные нянчатся с племянницей Иванны Миланой.

Иванна ранее рассказывала, что мама девочки сейчас на заработках за границей. Ей приходится работать и оставлять девочку, которой еще нет и трех лет, поскольку отец малышки совершенно не помает им.

В новых сторис Иванна показал, как Роман обнимает девочку лежа в кровати. При этом довольная Милана играется куклой.

"Что за любовь?" - слышен голос Иванны за кадром.

Отметим, у Иванны и Романа также должна родиться девочка. Имя они пока не называли, как и планируемую дату родов.

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