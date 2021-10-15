Беременная невеста 19-летнего победителя проекта "Голос країни" и "Голос. Діти " Романа Сасанчина Иванка рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель шоу "Голос країни" и "Голос. Діти " Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка готовятся стать родителями. Сейчас девушка на седьмом месяце беременности, у них родится дочь.

В своем Instagram Иванка часто рассказывает поклонникам о своей беременности. Раньше девушка жаловалась на сильные боли в спине, ей даже пришлось колоть обезболивающее. На этот раз Иванка записала несколько сторис и рассказала, что чувствует себя абсолютно бессильной. К тому же, в гостях у Сасанчина и его невесты находится маленькая племянница Иванки Милана.

"Миланка бедная бегает возле меня, что-то хочет. Хочет играть, а у меня просто нет сил. Хочет еще пельменьки, а я не знаю, как должена сходить сейчас в магазин. Боюсь, чтобы я не упала где-то по дороге", - рассказала Иванка.

Беременная невеста Сасанчина сказала, что у нее темнеет в глазах и кружится голова.

"Я просто лежу как вата на кровати и даже стараюсь не двигаться", - говорит девушка.

Напомним, что недавно сам Роман Сасанчин переболел сильной простудой. По словам парня, ему даже пришлось вызвать скорую, потому что они с Иванкой не могли сбить высокую температуру. В Сасанчина был сильный кашель, болело горло. Парень даже несколько дней не появлялся в сети.

Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина показала, как сейчас выглядит: "На весах каждый день...".

Напомним, что победитель "Голосу країни" Сасанчин удивил развлечениями с беременной невестой в коляске: "Такие милые".

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