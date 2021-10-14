Вагітна наречена переможця "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна, яка активно веде сторінку в Instagram, поділилася відвертою розповіддю з фоловерами

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець проектів "Голос країни" та " Голос. Діти" Роман Сасанчин і його 23-річна наречена Іванна очікують появи на світ свого первістка. А поки кохані нянчаться з племінницею Іванни Міланою.

У мережі навіть подумали, що це дочка нареченої Сасанчина, але дівчина поспішила все пояснити.

Також вона розповіла, що мама дівчинки не може бути з нею, оскільки змушена працювати, а батько малятка абсолютно нею не цікавиться і не допомагає.

"Мама моєї племінниці зараз за кордоном на роботі. А за кордоном на роботі вона тому що батько її дитини не допомагає взагалі ніяк, ні фінансово, не бере її до себе, не приїжджає. Взагалі ніякої участі в житті дитини", - розповіла Іванна.

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