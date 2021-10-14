Наречена переможця "Голосу країни" і " Голос. Діти " Романа Сасанчина Іванна, вирішила згадати, як вони з молодою людиною проводили час ще на початку її вагітності, коли не розповідали про становище.

19-річний переможець проектів "Голос країни" та " Голос. Діти " Роман Сасанчин і його 23-річна наречена Іванна не так давно тільки розповіли про те, що очікують появи на світ свого первістка. Дана новина викликала безліч суперечок в мережі серед коментаторів, адже частина шанувальників молодого виконавця вважає, що вони з Іванною поспішають.

Інші ж помічають, що батьками стають і раніше, у кожного своє життя. Сама пара намагається провокаційні теми і питання обходити стороною, зате з радістю ділиться в соціальній мережі Instagram різними фото і відео, як проходять їх будні.

Цього разу майбутня молода мама показала архівні кадри, зроблені на початку її вагітності, коли про це ще ніхто не знав.

» (Архів) Наш животик тут ще зовсім крихітний був " - пише під роликом Іванна. Шанувальники написали парі: "такі милі", підтримавши їх.

Також нещодавно дівчина у своєму Instagram розповіла, що Роман сильно захворів, у нього була дуже висока температура, тому довелося викликати швидку. Пізніше в своєму Instagram хлопець сказав, що відчуває себе вже краще, проте у нього дуже сильний кашель і слабкість.

Після молодий чоловік розповів про самопочуття і натхнення:

"Ну ось у мене таке є. Хочеться побути наодинці з музикою, вона мені приносить натхнення і хочеться обмежитися від усього. Я не знаю... може, це я якась дивна людина, що мені таке приходить часто в голову, але я думаю, що у кого таке є, той мене зрозуміє",-пояснив співак.

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