"Такої ваги у мене ніколи не було"

Вагітна наречена переможця "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка показала, як зараз виглядає її живіт, і розповіла про те, як набирає вагу.

Як відомо, зараз 19-річний Роман і його 23-річна кохана Іванка готуються до появи на світ свого первістка. Пара вже знає, що у них буде дівчинка, і з нетерпінням чекає її появи на світ. Відомо, що Іванка повинна народити в грудні-початку січня.

На нових кадрах у своєму Instagram дівчина показала, як виглядає її живіт на останніх місяцях вагітності, пише Politeka.net.

"Донечці місця там вже замало", - зазначила Іванка.

Вона також розповіла, що УЗД раніше показувало, що її дитина лежить дуже низько – в тазових кістках, проте недавній огляд показав, що малюк піднявся вище. Це Хороші новини для дівчинки і її майбутньої мами.

"І росте тепер цей пузик не по днях, а по годинах. А на вагах кожен день + 50, +100, +200 грам. Я, на секундочку, важу вже 60 кілограмів. У мене такої ваги ще ніколи в житті не було", - зізналася Іванка.

Нагадаємо, вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла про драму в сім'ї.

Як повідомляла Politeka, змучений хворобою переможець "Голосу країни" Сасанчин вийшов на зв'язок.

Також Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" поскаржилася на проблеми в сім'ї.