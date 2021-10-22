Вагітна наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна засвітила великий животик, розповівши про те, за що вона вдячна своєму молодому коханому.
Як повідомляє Politeka.net, 23-річна Іванна перебуває на останніх місяцях вагітності. Зараз вона з 19-річним Сасанчиним активно готується до того, щоб стати батьками. У себе в Instagram Іванна опублікувала відео, на якому сиділа на підвіконні і гладила животик.
"Осінь - пора року, коли люди повинні зігрівати один одного своїми словами, своїми почуттями, своїми губами... І тоді ніякі холоди не страшні! І в цю осінь я найщасливіша людина в світі, тому що зовсім скоро народиться на цей світ моя маленька дівчинка, це моя найменша велика любов. @sasanchyn_official спасибі тобі за можливість переживати це почуття, спасибі тобі за нашу донечку, яка зовсім скоро буде з нами", - підписала відео дівчина.
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Нагадаємо, що кохана Сасанчина зняла його з білявою красунею: "Що за любов?".
Раніше Politeka писала, що Сасанчин досі не одружився на вагітній коханій: відома причина.
A ще Politeka повідомляла, що наречена Сасанчина показала його перевтілення:"Моє Лох-несське Чудовисько".