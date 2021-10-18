Вагітна наречена переможця "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна похвалилася перетворенням коханого, показавши відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram.

19-річний переможець проектів "Голос країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчін і його 23-річна наречена Іванна очікують появи на світ свого первістка.

Як пише Politeka.net, дівчина активно веде сторінку в Instagram, на якій ділиться подробицями свого життя з фолловерами, яких уже майже 16 тисяч.

У нових сторіс Іванна показала, як її коханого стрижуть.

"Перукарня на дому. Моє Лох-несське чудовище, нарешті, буде пострижене", - прокоментувала вона.

"Буду схожим на людину", - додав Роман.

Пізніше Іванна показала, як обіймається з коханим, лежачи в ліжку.

«Постригся. Такий красень тепер", - сказала вона.

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