Вагітна наречена переможця "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванна похвалилася перетворенням коханого, показавши відповідні кадри на своїй сторінці в Instagram.
19-річний переможець проектів "Голос країни" і "Голос. Діти" Роман Сасанчін і його 23-річна наречена Іванна очікують появи на світ свого первістка.
Як пише Politeka.net, дівчина активно веде сторінку в Instagram, на якій ділиться подробицями свого життя з фолловерами, яких уже майже 16 тисяч.
У нових сторіс Іванна показала, як її коханого стрижуть.
"Перукарня на дому. Моє Лох-несське чудовище, нарешті, буде пострижене", - прокоментувала вона.
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"Буду схожим на людину", - додав Роман.
Пізніше Іванна показала, як обіймається з коханим, лежачи в ліжку.
«Постригся. Такий красень тепер", - сказала вона.
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