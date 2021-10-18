Беременная невеста победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванна похвасталась преображением любимого, показав соответствующие кадры на своей странице в Инстаграм.

19-летний победитель проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванна ожидают появления на свет своего первенца.

Как пишет Politeka.net, девушка активно ведет страницу в Инстаграм, на которой делится подробностями своей жизни с фолловерами, которых уже почти 16 тысяч.

В новых сторис Иванна показала, как ее возлюбленного стригут.

«Парикмахерская на дому. Мое Лох-несское чудовище, наконец, будет постриженным», - прокомментировала она.

«Буду похожим на человека», - добавил Роман.

Позже Иванна показала, как обнимается с возлюбленным, лежа в кровати.

«Постригся. Такой красавчик теперь», - сказала она.

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