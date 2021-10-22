Беременная невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванна засветила большой животик, рассказав о том, за что она благодарна своему молодому возлюбленному.

Как сообщает Politeka.net, 23-летняя Иванна находится на последних месяцах беременности. Сейчас она с 19-летним Сасанчиным активно готовится к тому, чтобы стать родителями. У себя в Инстаграм Иванна опубликовала видео, на котором сидела на подоконнике и гладила животик.

«Осень - время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, своими чувствами, своими губами... И тогда никакие холода не страшны! И в эту осень я самый счастливый человек в мире, потому что совсем скоро родится на этот свет моя маленькая девочка, это моя самая маленькая большая любовь. @sasanchyn_official спасибо тебе за возможность переживать это чувство, спасибо тебе за нашу доченьку, которая совсем скоро будет с нами», - подписала видео девушка.

Напомним, что возлюбленная Сасанчина засняла его с белокурой красоткой: "Что за любовь?".

Ранее Politeka писала, что Сасанчин до сих пор не женился на беременной возлюбленной: известна причина.

A еще Politeka сообщала, что невеста Сасанчина показала его перевоплощение: "Мое Лох-несское чудовище".