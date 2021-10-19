Вагітна наречена переможця вокальних проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка відповіла на питання шанувальників про одруження.
Як пише Politeka.net, 19-річний переможець "Голосу. Діти" та "Голосу країни" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка очікують на первістка. Пара розповіла, що дівчина вже на сьомому місяці вагітності й у них народиться дівчинка.
На початку цього року Роман зробив дівчині пропозицію. За словами Іванки пишного святкування вони не будуть влаштовувати, тільки зареєструють шлюб у РАЦСі, однак і цього досі не зробили. У своєму Instagram дівчина часто отримує запитання про одруження від шанувальників.
Так, цього разу її запитали, коли і чи планують вони взагалі одружуватися.
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"До пологів плануємо взяти шлюб))) Завжди відтягуємо) Хоча вже немає на коли тягнути", - відповіла Іванка.
Рaніше Politeka писала, що вагітній нареченій переможця "Голосу країни" Сасанчина стало погано: "Навіть намагаюся не рухатися".
Нагадаємо, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина показала, як зараз виглядає: "На вагах кожен день...".
A ще Politeka повідомляла, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина розповіла про драму в родині: "Не допомагає взагалі".