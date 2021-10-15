Вагітна наречена 19-річного переможця проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванка розповіла шанувальникам про проблеми зі здоров’ям.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець шоу "Голос країни" та "Голос. Діти" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка готуються стати батьками. Зараз дівчина на сьомому місяці вагітності, у них народиться дочка.

У своєму Instagram Іванка часто розповідає шанувальникам про свою вагітність. Раніше дівчина жалілася на сильні болі в спині, їй навіть довелося колоти знеболююче. Цього разу Іванка записала декілька сторіс та розповіла, що почувається абсолютно безсилою. До того ж, в гостях у Сасанчина та його нареченої перебуває маленька племінниця Іванки Мілана.

"Міланка бідна бігає біля мене, щось хоче. Хоче гратися, а я просто не маю сили. Хоче ще пельменьки, а я не знаю, як маю сходити зараз в магазин. Боюся, щоб я не впала десь по дорозі", - розповіла Іванка.

Вагітна наречена Сасанчина сказала, що у неї темніє в очах та крутиться голова.

"Я просто лежу як вата на ліжку і навіть намагаюся не рухатися", - каже дівчина.

Нагадаємо, що нещодавно сам Роман Сасанчин перехворів сильною застудою. За словами хлопця, йому навіть довелося викликати швидку, бо вони з Іванкою не могли збити високу температуру. У Сасанчина був сильний кашель, боліло горло. Хлопець навіть декілька днів не з'являвся у мережі.

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