Беременная невеста победителя вокальных проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка ответила на вопросы поклонников о сватьбе.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель "Голосу. Діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка ожидают первенца. Пара рассказала, что девушка уже на седьмом месяце беременности и у них родится девочка.

В начале этого года Роман сделал девушке предложение. По словам Иванки пышного празднования они не будут устраивать, только зарегистрируют брак в ЗАГСе, однако и этого до сих пор не сделали. В своем Instagram девушка часто получает вопросы о женитьбе от поклонников.

Так, на этот раз ее спросили, когда и планируют ли они вообще жениться.

"До родов планируем взять брак))) всегда оттягиваем) хотя уже не на когда тянуть", - ответила Иванка.

Ранее Politeka писала, что беременной невесте победителя "Голосу країни" Сасанчина стало плохо: "Даже стараюсь не двигаться".

Напомним, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина показала, как сейчас выглядит: "На весах каждый день...".

A еще Politeka сообщала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина рассказала о драме в семье: "Не помогает вообще".