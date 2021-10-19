Беременная невеста победителя вокальных проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка ответила на вопросы поклонников о сватьбе.
Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель "Голосу. Діти" и "Голосу країни" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка ожидают первенца. Пара рассказала, что девушка уже на седьмом месяце беременности и у них родится девочка.
В начале этого года Роман сделал девушке предложение. По словам Иванки пышного празднования они не будут устраивать, только зарегистрируют брак в ЗАГСе, однако и этого до сих пор не сделали. В своем Instagram девушка часто получает вопросы о женитьбе от поклонников.
Так, на этот раз ее спросили, когда и планируют ли они вообще жениться.
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"До родов планируем взять брак))) всегда оттягиваем) хотя уже не на когда тянуть", - ответила Иванка.
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