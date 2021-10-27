Невеста украинского исполнителя Романа Сасанчина, который победил на шоу "Голос. Діти" и "Голос країни", Иванка рассказала о свадьбе и показала свое кольцо.

Как пишет Politeka.net, Иванка носит ребенка от Романа Сасанчина. В Инстаграм будущая мама решила ответить на вопросы фанатов.

"Спросите у меня что-то", - написала Иванка.

"Когда будет у вас свадьба?", - спросил один из фанатов.

"Если честно, еще недавно я вообще и думать не хотела о том, что мы будем делать свадьбу, я думала, что это будет впустую потраченные деньги, но сейчас я этого хочу, но только тогда, когда подрастет наш ребеночек, чтобы он мог быть на нашей свадьбе", - сказала Иванка.

Также прозвучал вопрос о кольце, которое будущая мама носит несмотря на то, что пара не обучена.

"Все очень просто. Когда мы их покупали, мы их надели и с того момента мы их больше не снимаем", - сказала Иванка.

Напомним, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина осталась сама и пожаловалась на тяжелую беременность

Также Politeka сообщала, что невеста звезды «Голосу країни» Сасанчина показала большой животик и растрогала посланием

А еще Politeka писала, что победитель "Голосу країни" Сасанчин до сих пор не женился на беременной невесте



