Вагітна наречена переможця вокальних проектів "Голос. Діти" і "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка показала свою обручку і романтичні фото з коханим.

Як пише Politeka.net, 19-річний виконавець і його 23-річна наречена продовжують готуватися до появи на світ своєї першої дитини. Зараз Іванка на 7-му місяці вагітності, і пара вже знає, що у них буде дівчинка. Роман зробив своїй дівчині пропозицію ще на початку цього року, однак, за словами самої Іванки, вони весь час відкладають похід в ЗАГС.

Дівчина поділилася в своєму Instagram новими знімками з романтичної фотосесії зі своїм нареченим. На одному з фото Іванка засвітила крупним планом обручку.

"Фотосесія тривала хвилин 15, в результаті офігенні фото більшість яких я просто втратила але дякуємо нашому фотографу за офігенну фотосесію, за круті емоції. Кожне фото вийшло бомбезне, і я на ньому виходила нормально, і навіть не причепилася, мені дуже важко догодити на рахунок фоточок я завжди фото роблю сама на передню камеру", - написала дівчина.

На інших знімках вони з Сасанчиним мило позували поруч, демонструючи свої почуття один до одного.

Нагадаємо, вагітна наречена зірки "Голосу країни" Сасанчина потрапила до лікарні.

Як повідомляла Politeka, наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина залишилася сама і поскаржилася на важку вагітність.

Також Politeka писала, що наречена зірки "Голосу країни" Сасанчина показала великий животик і зворушила посланням.