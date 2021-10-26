Беременная невеста победителя вокальных проектов «Голос. Діти» и «Голос країни» Романа Сасанчина Иванка показала свое обручальное кольцо и романтические фото с возлюбленным.

Как пишет Politeka.net, 19-летний исполнитель и его 23-летняя невеста продолжают готовиться к появлению на свет своего первого ребенка. Сейчас Иванка на 7-м месяце беременности, и пара уже знает, что у них будет девочка. Роман сделал своей девушке предложение еще в начале этого года, однако, по словам самой Иванки, они все время откладывают поход в ЗАГС.

Девушка поделилась в своем Инстаграм новыми снимками с романтической фотосессии со своим женихом. На одном из фото Иванка засветила крупным планом обручальное кольцо.

«Фотосессия продолжалась минут 15, в результате офигенные фото большинство которых я просто потеряла но благодарим нашего фотографа за офигенную фотосессию, за крутые эмоции. Каждое фото получилось бомбезное, и я на нем получалась нормально, и даже не придралась, мне очень трудно угодить на счет фоточек я всегда фото делаю сама на переднюю камеру», - написала девушка.

На других снимках они с Сасанчиным мило позировали рядом, демонстрируя свои чувства друг к другу.

Напомним, беременная невеста звезды «Голосу країни» Сасанчина попала в больницу.

Как сообщала Politeka, невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина осталась сама и пожаловалась на тяжелую беременность.

Также Politeka писала, что невеста звезды «Голосу країни» Сасанчина показала большой животик и растрогала посланием.