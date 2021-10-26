Невеста победителя "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка, которая находится на последних месяцах беременности, внезапно попала в больницу.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм девушка опубликовала сторис, на которых показала дорогу в больницу, а также свою руку с катетором.

«Остаюсь в больнице на несколько дней», - подписала видео девушка.

Позже Иванка поспешила успокоить своих поклонников, отметив, что с ней все нормально.

«Все хорошо, без паники. Со мной ничего серьезного. С ребенком все хорошо», - обратилась к поклонникам девушка.

Но подписчики продолжили забрасывать ее вопросами, поэтому девушка рассказала, что с ней произошло.

«Пять дней назад у меня начал сильно болеть живот. Потом попустило, а потом снова начал болеть и очень сильно каменеть. Поэтому я сейчас в больнице на сохранении. Сейчас мне уже лучше, меня прокапали и я готова уже даже идти бегать», - отметила Иванка.

Напомним, что Роман Сасанчин до сих пор не женился на беременной невесте.

Как сообщала Politeka, невеста Романа Сасанчина пожаловалась на тяжелую беременность: "Все тело отекло".

Также Politeka писала, что невеста Сасанчина показала большой животик и растрогала посланием: видео.