Невеста победителя "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванка, которая находится на последних месяцах беременности, внезапно попала в больницу.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм девушка опубликовала сторис, на которых показала дорогу в больницу, а также свою руку с катетором.
«Остаюсь в больнице на несколько дней», - подписала видео девушка.
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Позже Иванка поспешила успокоить своих поклонников, отметив, что с ней все нормально.
«Все хорошо, без паники. Со мной ничего серьезного. С ребенком все хорошо», - обратилась к поклонникам девушка.
Но подписчики продолжили забрасывать ее вопросами, поэтому девушка рассказала, что с ней произошло.
«Пять дней назад у меня начал сильно болеть живот. Потом попустило, а потом снова начал болеть и очень сильно каменеть. Поэтому я сейчас в больнице на сохранении. Сейчас мне уже лучше, меня прокапали и я готова уже даже идти бегать», - отметила Иванка.
Напомним, что Роман Сасанчин до сих пор не женился на беременной невесте.
Как сообщала Politeka, невеста Романа Сасанчина пожаловалась на тяжелую беременность: "Все тело отекло".
Также Politeka писала, что невеста Сасанчина показала большой животик и растрогала посланием: видео.