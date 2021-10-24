Наречена переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка, яка невдовзі стане мамою, розповіла шанувальникам про труднощі вагітності.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець проєктів "Голос. Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка от-от стануть батьками. У своєму Instagram пара розповіла, що вони готуються до народження донечки. Однак зауважимо, що Сасанчин і досі не одружився на Іванці. За словами дівчини, пишного весілля вони не планують, але до пологів мають взяти шлюб.

У своєму Instagram дівчина розповідає шанувальникам, що її вагітність протікає не дуже легко. Їй часто стає погано, бракує сили, крутиться голова та темніє в очах. Цього разу дівчина розповіла, що залишилася вдома сама, без Романа та маленької племінниці Мілани.

"Доброго ранку) Спалося жахливо( Проснулася, а все тіло набрякло. Без Роми і Міланки жахливо спиться", - розповіла Іванка.

Рaніше Politeka писала, що наречена зірки "Голосу країни" Сасанчина показала великий животик і зворушила посланням: відео.

Нагадаємо, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина показала його перетворення: "Моє Лох-несське чудовище".

A ще Politeka повідомляла, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина зняла його з білявою красунею: "Що за любов?".