Вагітна наречена переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина Іванка, яка перебуває у лікарні, розповіла про погіршення стану шкіри після таблеток та внутрішньовенних ін’єкцій.
Як пише Politeka.net, 23-річна наречена 19-річного переможця "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Романа Сасанчина невдовзі стане мамою. Пара розповіла, що очікує на народження донечки.
У своєму Instagram дівчина розповідає шанувальникам, що її вагітність протікає не дуже легко. Зараз дівчина перебуває у лікарні на підтримці, де їй щоденно роблять внутрішньовенні ін’єкції та дають необхідні таблетки. Так, Іванка розповіла, що від цього у неї дуже погіршився стан шкіри.
"Я зараз вам розповім, як я рятую свою шкіру в лікарні, тому що самі знаєте, що після капання, після всіх таблеток і взагалі після лікарні шкіра стає жахлива, така нещасна", - сказала дівчина та показала шанувальникам, якими засобами користується, що зволожити шкіру та прибрати пігментні плямки.
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