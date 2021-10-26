Наречена переможця "Голос. Діти" і "Голос країни" Романа Сасанчина Іванка, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, раптово потрапила до лікарні.

Як пише Politeka.net, в Instagram дівчина опублікувала сторіс, на яких показала дорогу в лікарню, а також свою руку з катетором.

"Залишаюся в лікарні на кілька днів", - підписала відео дівчина.

Пізніше Іванка поспішила заспокоїти своїх шанувальників, зазначивши, що з нею все нормально.

"Все добре, без паніки. Зі мною нічого серйозного. З дитиною все добре", - звернулася до шанувальників дівчина.

Але підписники продовжили закидати її питаннями, тому дівчина розповіла, що з нею сталося.

"П'ять днів тому у мене почав сильно боліти живіт. Потім попустило, а потім знову почав боліти і дуже сильно кам'яніти. Тому я зараз в лікарні на збереженні. Зараз мені вже краще, мене прокапали і я готова вже навіть йти бігати", - зазначила Іванка.

Нагадаємо, що Роман Сасанчин досі не одружився на вагітній нареченій.

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